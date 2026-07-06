Triste por la derrota, pero orgulloso del papel de México en el Mundial: Marco Bonilla

El presidente municipal de Chihuahua, Marco Bonilla, lamentó la derrota de la Selección Mexicana frente a Inglaterra en la Copa Mundial, aunque destacó el desempeño del equipo nacional, al asegurar que logró ilusionar a millones de aficionados y dejó bases sólidas para el futuro del fútbol mexicano.

El alcalde calificó la jornada como “un día muy triste para México”, al señalar que el conjunto inglés supo estudiar el planteamiento del Tricolor y aprovechó los espacios a la espalda de la defensa para definir el encuentro.

“Nos ganaron a tres pelotazos, a tres errores que cometimos y fueron tres goles muy similares”, expresó, al considerar que Inglaterra fue efectiva en los momentos clave del partido.

No obstante, Bonilla reconoció el esfuerzo de la Selección Mexicana y aseguró que superó las expectativas que él mismo tenía al inicio del torneo.

“Yo era de los que no esperaba mucho de México, pero durante el transcurso del Mundial me fue convenciendo cada vez más. Nos hizo soñar con la posibilidad de llegar a la final”, comentó.

El edil sostuvo que, pese al resultado, México dominó buena parte del encuentro, aunque la falta de contundencia terminó marcando la diferencia.

“Quizá dominamos 60 de los 90 minutos, pero no la metimos. Esa es la magia del fútbol: gana quien anota”, señaló.

Asimismo, resaltó la combinación de experiencia y juventud que mostró el representativo nacional, al mencionar como ejemplo la convivencia de jugadores consolidados con jóvenes promesas, lo que, dijo, garantiza un futuro prometedor para la selección.

Bonilla subrayó que esta generación cuenta con una importante presencia de futbolistas que militan en clubes europeos, situación que consideró positiva para los próximos torneos internacionales.

Más allá del aspecto deportivo, el alcalde destacó que el Mundial permitió fortalecer la unidad entre los mexicanos, al asegurar que durante la competencia desaparecieron las diferencias políticas e ideológicas.

“Lo que siempre he dicho es que la selección no tiene otro sentimiento más que ser mexicano. Morenistas, panistas, fifís, chairos… todos nos unimos para apoyar a México”, afirmó.

Añadió que el torneo también proyectó una imagen positiva del país ante el mundo, mostrando a una nación unida y hospitalaria.

Finalmente, Bonilla relató que, aunque no pudo asistir al estadio para presenciar el partido, disfrutó el encuentro junto con su familia y cientos de aficionados en la Plaza del Ángel, donde vivió, dijo, uno de los momentos más emotivos como chihuahuense.