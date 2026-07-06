Cifra de homicidios de junio, la más baja de la actual administración; encabeza Maru Campos la Mesa de Seguridad

_- Maru Campos encabeza Mesa Estatal de Construcción de Paz, donde se acordó reforzar la atención a habitantes de Cinco Llagas_

Durante la Mesa Estatal de Construcción de Paz realizada este lunes en Palacio de Gobierno, autoridades de los tres niveles de Gobierno dieron seguimiento a las estrategias implementadas para fortalecer la seguridad en las distintas regiones de la entidad, y destacaron que junio de 2026 fue el mes con menor incidencia homicida en lo que va de la actual administración.

En la reunión, encabezada por la gobernadora Maru Campos, se dio a conocer que la región de Bocoyna-Creel presentó una disminución del 69 por ciento en homicidios; Madera, del 56 por ciento; Guerrero, del 48 por ciento; Parral, del 34 por ciento; Juárez, del 19 por ciento; Cuauhtémoc, del 10 por ciento; y la región de Chihuahua, del 7 por ciento.

La Fiscalía General del Estado (FGE) reportó además la cumplimentación de 156 órdenes de aprehensión, 68 detenciones en flagrancia, la judicialización de 93 carpetas de investigación, la resolución de 163 expedientes y 27 sentencias condenatorias, entre las que resalta una de 600 años impuesta a tres personas por secuestro de migrantes en Ciudad Juárez.

Las autoridades de los tres niveles de Gobierno acordaron atender de manera presencial a los habitantes de la comunidad de Cinco Llagas, municipio de Guadalupe y Calvo, mediante acciones en beneficio de las familias afectadas y fortalecer la seguridad en la región.

Al encuentro asistieron el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña; los comandantes de las zonas militares 5/a y 42/a, Felipe González Moreno y Antonio López Velasco, respectivamente; el encargado del despacho de la FGE, Francisco Sáenz Soto; y el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez.

También participaron Andrea Guzmán Leyva, encargada de la Unidad de Investigación y Litigación Zona Centro; el general de brigada G.N.E.M. Gaudencio Ramos Jiménez, en representación de Israel Caro Rodríguez; Fernando Ávila González, secretario técnico y representante de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; y Mayra Chávez Jiménez, delegada de Programas para el Bienestar.