Vinculado a proceso penal por intentar matar a una persona en Parral

Con sólidos datos de prueba y argumentos incriminatorios, la Fiscalía de Distrito Zona Sur, obtuvo un auto de vinculación a proceso penal en contra de Dante Zamael P. M ., por el delito de homicidio en grado de tentativa, cometido el 19 de julio de 2023, en perjuicio de José Rafael V. S.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, el presunto y la víctima se encontraban en un domicilio de la colonia Centro, en la ciudad de Parral, en donde comenzaron a pelear a golpes.

Asimismo, que Dante Zamael P. M. se retiró del lugar, pero momentos después regresó con una pistola de balines con la que le disparó a quemarropa en el rostro y en el tórax, causándole heridas que pusieron en peligro su vida y le dejaron secuelas médico legales.

Tras analizar la información expuesta por el Ministerio Público, el Juez de Control que tomó conocimiento de la causa penal, resolvió vincularlo a proceso penal bajo la medida cautelar de prisión preventiva y otorgó un plazo de dos meses para el cierra de la investigación complementaria.

El trabajo de esta representación social y sus investigadores ministeriales, permite recabar las pruebas necesarias para poner ante la autoridad a los probables responsables de los delitos y garantizar a las víctimas la procuración de justicia.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).