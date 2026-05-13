‘El Chapo’ envía carta a juez de Nueva York para solicitar nuevamente su extradición

El ex líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, envió una nueva carta dirigida a la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, en la que volvió a solicitar su extradición a México, cuestionó la legalidad de su condena y responsabilizó al gobierno mexicano de la violencia en el país.

La misiva, fechada el 7 de mayo y dirigida al juez federal Brian M. Cogan, fue enviada desde la prisión de máxima seguridad ADX Florence, conocida como el “Alcatraz de las Rocosas”, donde el ex capo cumple una condena de cadena perpetua por narcotráfico.

El Chapo ha utilizado cartas y recursos judiciales como principal vía de comunicación pública mientras intenta revertir su sentencia.

Guzmán afirmó que no causó daño a México y sostuvo que “el gobierno mexicano dañó a mi gente con armas y además los mató culpándome a mí”.

También aseguró que su condena fue injusta y solicitó una “cláusula de extradición” para ser enviado al país bajo protección de leyes locales.

“Hoy estoy pidiendo la ley First Step Act, la Ley Unborn Act de mi posesión en Estados Unidos, que muestra que no cometí ningún crimen contra el pueblo estadunidense”, escribió en el documento redactado en inglés.

También cuestionó la validez de las pruebas utilizadas durante el llamado “Juicio del Siglo” y afirmó que la sentencia se sustentó en declaraciones de testigos colaboradores.

“Mi veredicto unánime fue incorrecto y no exacto para mi liberación”, añadió.

La nueva carta es la sexta comunicación enviada por El Chapo a tribunales federales de Nueva York.

El juez Cogan, encargado del caso, rechazó recientemente cinco solicitudes previas al considerar que “carecen de sentido” y no tenían fundamento jurídico.