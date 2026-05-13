NFL regresa a México: 49s de San Francisco se enfrentarán a Vikingos de Minnesota

Los 49s de San Francisco encabezarán la mayor agenda internacional de la historia de la NFL, jugando el partido inaugural de la temporada 2026 en Melbourne contra su rival de la NFC Oeste, Los Carneros de Los Ángeles, y enfrentándose a los Vikingos de Minnesota en la semana 11 en la Ciudad de México.

La liga había anunciado hace tiempo el partido en Melbourne, su primer encuentro en Australia, y lo presentó oficialmente hoy por la mañana, un día antes de que se publique el calendario completo de los 32 equipos. Los 49s jugarán como visitantes el jueves 10 de septiembre contra los Carneros en Netflix. El partido se disputará el viernes por la mañana en Melbourne.

En la Ciudad de México, los 49s jugarán como locales el domingo 22 de noviembre contra los Vikingos, quienes el año pasado protagonizaron la primera gira internacional de la NFL con múltiples ciudades, con un partido en Dublín en la semana 4 y otro en Londres en la semana 5. Los Vikingos también jugaron como visitantes en ambos partidos el año pasado.

Con nueve partidos, ocho estadios, siete ciudades y cuatro continentes, este año la liga contará con la mayor cantidad de partidos fuera de Estados Unidos que haya organizado jamás. El comisionado de la NFL, Roger Goodell, ha declarado que su objetivo es alcanzar los 16 partidos internacionales por temporada.

Hay tres partidos en Londres, la sede internacional más común de la liga, y los Jaguares de Jacksonville, por primera vez, jugarán dos partidos consecutivos en casa en el extranjero. Jugarán contra las Águilas de Philadelphia en la Semana 5 en el Tottenham Hotspur Stadium el 11 de octubre y luego se enfrentarán a su rival de la AFC Sur, los Texanos de Houston, en la Semana 6 en el Estadio de Wembley el 18 de octubre. Los Comandantes de Washington serán el equipo local en Tottenham el 4 de octubre cuando se enfrenten a los Potros de Indianápolis.

Los Santos de Nueva Orleans serán el equipo local en el primer partido en París en la Semana 7, enfrentándose a los Acereros de Pittsburgh el 25 de octubre. Los Leones de Detroit serán el equipo local en Múnich en la Semana 10, enfrentándose a los Patriotas de Nueva Inglaterra el 15 de noviembre.

Tal como anunció previamente la NFL, los Vaqueros de Dallas serán el equipo local en Río de Janeiro contra los Cuervos de Baltimore el 27 de septiembre, en un partido de la tercera semana que se transmitirá por la tarde y será transmitido por CBS, y los Halcones de Atlanta serán el equipo local en Madrid en la semana 9 contra los Bengalíes de Cincinnati el 8 de noviembre.