Segob y gobierno de Guerrero logran retiro de bloqueos en Chilapa, como parte de las acciones para pacificar la zona

Ciudad de México. La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, informó este miércoles junto con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, que se retiraron los bloqueos en localidad de Alcozacán, en Chilapa, Guerrero, como parte de las acciones que encabeza la dependencia federal para pacificar la zona, luego de que habitantes de la región se vieron desplazados ante el asedio de grupos armados contra comunidades indígenas.

“Junto con la gobernadora @EvelynSalgadoP estuvimos en la localidad de Alcozacán, en Chilapa, Guerrero, donde se logró el retiro de bloqueos, dialogamos con la población y le brindamos servicios médicos, alimentación y seguridad. Como nos instruyó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo”, señaló Rodríguez Velázquez por medio de redes sociales.

Agregó que “trabajamos de forma coordinada para construir condiciones duraderas de paz y convivencia en la región”.

En tanto, mediante un comunicado, detalló que, junto con los integrantes de la mesa de paz estatal, recorrieron las comunidades de Alcozacán y Coatzingo, para atender la situación que se vive en Chilapa de Álvarez.

“Desde el gobierno de México creemos firmemente que la resolución de los conflictos entre personas, comunidades y autoridades debe construirse siempre a través de la concertación, el entendimiento y la búsqueda de acuerdos. Esos deben ser los principios rectores para la atención a la ciudadanía y la construcción de paz”, dijo la funcionaria federal.

En las comunidades donde se encuentran alojadas las familias desplazadas, dialogaron con las personas afectadas y se escucharon sus demandas para ofrecer condiciones de seguridad.

Se estableció un corredor seguro que les permita acceder a víveres, así como atención médica, alimentación e insumos de primera necesidad, y se comprometió a restablecer las bases de operaciones interinstitucionales de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y policía estatal, así como el arribo de brigadas para el acceso a programas sociales de Bienestar.

A la vez, propuso una mesa de diálogo entre los comisarios ejidales y el gobierno estatal y federal, que permita firmar un acuerdo para construir condiciones duraderas de paz y convivencia en la región.

“La violencia nunca será el camino. El camino es el diálogo, la construcción de acuerdos y la presencia responsable del Estado para acompañar a las comunidades y garantizar condiciones de paz, seguridad y dignidad para todas y todos”, expresó la secretaria Rodríguez Velázquez.

Por su parte, la gobernadora de Guerrero indicó que “en atención permanente a la situación en la región de la Montaña Baja”, escucharon de manera directa a las familias y refrendaron su compromiso “de seguir trabajando del lado del pueblo”.

“Venimos a fortalecer la atención integral en las comunidades, a sumar esfuerzos con el @GobiernoMX y a mantener presencia en territorio, privilegiando siempre el diálogo, la seguridad y la atención cercana a la población”, añadió Salgado Pineda.

Tras agradecer el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en las tareas de pacificación y atención, subrayó: “No vamos a dejar solas a las familias; seguimos trabajando de manera coordinada para preservar la seguridad, atender a la población y fortalecer la paz en la región”.

Además, detalló que para dichas acciones participan de manera coordinada las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, así como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía guerrerense.

También colabora la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).