Vigilarán mujeres policías manifestación por el 8M en Plaza del Ángel

El subsecretario de Movilidad en la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, César Komaba Quezada manifestó que para el 08 de marzo, Día Internacional de Mujeres, se destinará un contingente de mujeres polícias para la vigilancia en Plaza del Ángel.

Serán alrededor de 30 mujeres de la Corporación quienes estarán presentes en distintos puntos de la Plaza del Ángel, durante el tiempo que dure la manifestación a la que han convocado diversas organizaciones de mujeres.

En tanto, elementos varones estarán asignados a la vigilancia de las calles por las cuales pasará el contingente de mujeres.

Agregó que el operativo de seguridad dará inicio desde las 12:00 del día, lo que contempla la desviación de rutas del transporte público, mientras que la marcha se tiene prevista para las 3:00pm.