Vigilarán cruceros por protección de menores con programa “La calle no es su lugar”

La presidenta del DIF Municipal Karina Olivas Maldonado dio a conocer que se llevará a cabo un trabajo especial por el programa “La calle no es su lugar”, con el fin de alejar a los menores de los cruceros, esto ante la temporada vacacional.

“El día viernes vamos a tener un crucero en uno de los cruceros principales donde pues constantemente hemos visto familias y niños y niñas solos pidiendo alguna moneda y vamos hacer un llamado a las demás dependencias para que se unan a nosotros porque no podemos hacerlo nada más el DIF Municipal”, comentó.

La presidenta del DIF Municipal destacó que los ciudadanos pueden pedir la intervención de las autoridades a través del 072 extensión 2244 para denuncias y la respuesta se da de inmediato.

El objetivo es alejar a los menores de las calles, pues las niñas y niños no deben trabajar y esta actividad pone en riesgo su vida, por ello se dio la intervención.

“No podemos bajar la guardia porque muchas familias son reincidentes y entra la Fiscalía en el proceso”, concluyó.