La Fiscalía General del Estado, obtuvo una sentencia condenatoria de siete años y seis meses, dictada en contra de Beatriz Samantha E. C., por los delitos de robo agravado y variación de nombre, cometidos en la ciudad de Chihuahua.

Las pruebas presentadas por el agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Robo de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, demostraron la responsabilidad de la persona sentenciada por los hechos registrados el 3 de marzo de 2026.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, ese día, la víctima acudió a un domicilio ubicado en la colonia Puerta Savona, y al ingresar al inmueble, fue agredida por dos masculinos que utilizaron objetos punzocortantes para amenazarla y golpearla, mientras que Beatriz Samantha E. C., la despojó de dinero, un teléfono celular y las llaves de su vehículo.

Los agresores huyeron a bordo del automóvil de la víctima, y en un operativo, agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal que atendieron el reporte de auxilio detuvieron a la hoy sentenciada, quien se cambió el nombre ante la autoridad.

El Juez de Control conocedor de la causa penal, dictó en un procedimiento abreviado, la sentencia en contra de Beatriz Samantha E. C..

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de investigar los delitos de robo y llevar ante la justicia a quienes atentan contra los/las chihuahuenses.