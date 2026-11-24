• La reparación del daño fue cubierta a favor de familiares de la víctima de un accidente automovilístico en la colonia Jardines de Oriente

La Fiscalía General del Estado, logró un acuerdo reparatorio por la cantidad de 2 millones 702 mil 700 pesos, en un caso de homicidio imprudencial, ocurrido el 25 de mayo de 2025, en la Avenida Equus, en la colonia Jardines de Oriente de la ciudad de Chihuahua.

La intervención del agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Justicia Penal para Adolescentes Infractores de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, permitió alcanzar un acuerdo para garantizar la reparación del daño a favor de la familia de la víctima.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, el adolescente de iniciales J. A. D. V., conducía un vehículo Volkswagen Jetta, cuando atropelló a la víctima, provocándole lesiones que le causaron la muerte.

Mediante el acuerdo reparatorio alcanzado dentro de la causa penal 56/2025, se cubrió la cantidad de 2 millones 702 mil 700 pesos por concepto de reparación del daño, por lo que se suspendió la audiencia intermedia y la familia de la víctima otorgó el perdón al imputado.

La Fiscalía General del Estado reitera su compromiso de procurar justicia y garantizar la reparación del daño a las víctimas, mediante los mecanismos establecidos en la ley.