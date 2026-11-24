Como parte de las acciones de investigación y combate a los delitos contra la salud, la Fiscalía General del Estado, cumplimentó ayer, lunes 23 de noviembre, cuatro órdenes de cateo en distintos domicilios de la ciudad de Chihuahua,

Las intervenciones estuvieron a cargo de agentes del Ministerio Público y elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Narcomenudeo, de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, y se contó con el apoyo de personal de Servicios Periciales.

En uno de los inmuebles asegurados, se localizaron 360 gramos de cristal y 120 gramos de cocaína, así como un arma de fuego tipo rifle calibre .22 y 11 cartuchos, indicios que fueron puestos a disposición de la autoridad federal correspondiente.

La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de combatir los delitos contra la salud mediante acciones de investigación y operativos coordinados para fortalecer la seguridad de la ciudadanía.