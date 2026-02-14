Vientos moderados y mañanas frescas este fin de semana en la capital

La Coordinación Municipal de Protección Civil, informa que para este fin de semana se pronostican mañanas frescas con vientos moderados, por lo que exhortan a cuidarse de las inclemencias del clima.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, para este sábado se prevé una temperatura máxima de 22°C y mínima de 8°C, con condiciones mayormente soleadas. Por otro lado, para este domingo las temperaturas podrían rondar entre los 7°C y 23°C, con cielo mayormente soleado. Las rachas de viento que se pronostican para ambos días son de hasta 35 kilómetros por hora.

Se recomienda a la ciudadanía tomar precauciones ante las rachas de viento, asegurar objetos en exteriores y mantenerse informada a través de canales oficiales.

