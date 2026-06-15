Explosión de tanque deja 2 adultos mayores lesionados

Dos adultos mayores resultaron lesionados luego de la explosión de un tanque de gas en una vivienda ubicada sobre las calles Monte de los Olivos y Monte de Piscis, en la colonia Quintas Carolinas.

El tanque de 10 kilos, de los conocidos como marranitas, se encontraba en el patio cuando ocurrió la explosión y con la onda expansiva lesionó a los adultos mayores generando además daños en el patio y en los cristales de la vivienda.

Agentes de la Policía Municipal y Estagal acordonaron el perímetro para permitir el actuar del Cuerpo de Bomberos mientras que paramédicos de la Cruz Roja atendieron a los lesionados.