Vienen sorpresas, se va a transformar esta ciudad: CMIC ante obras 2026 del Gobierno del Estado

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Juan Carlos Montaño Arreola señaló que las la reunión con la mandataria estatal ayer por la tarde, se vienen sorpresas, debido a que se va a transformar a la ciudad con los proyectos de infraestructura que anunciará Maru Campos.

“Vienen muchas sorpresas para el desarrollo de la ciudad, la verdad es que en la voz de la gobernadora va a dar una gran sorpresa para los ciudadanos”, comentó.

Dicha reunión fue con todos los representantes de cámaras y organismos empresariales, en donde el principal motivo era saber los proyectos de mejora que tendrá el gobierno del estado en infraestructura para la ciudad, ya que fue parte del acuerdo ante el incremento del Impuesto Sobre Nómina (ISN).

El líder de los constructores, destacó que la reunión marca una buena respuesta y era lo que se esperaba, estos proyectos representan una inversión muy importante para el sector constructor, por lo cual CMIC ve un buen desarrollo y asegura que están dispuestos a colaborar con el Gobierno del Estado.

“El día del informe lo verán, se va a transformar esta ciudad”, concluyó.