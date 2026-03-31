Continúan abiertas inscripciones para el Taller de Idioma Ralámuli en su edición 2026

La Secretaría de Cultura, a través del Departamento de Culturas Étnicas invita a la ciudadanía a tomar el taller de idioma Ralámuli en su edición 2026, impartido por la lingüista Flor Esther Morales, conocida como Sewá Morales.

El curso no tiene costo y será en modalidad a distancia, para quienes tengan interés en aprender este idioma y aportar a su preservación. Se llevará a cabo los lunes, martes, jueves, viernes y sábado de 17:30 a 19:00 horas, y concluye el 12 de mayo.

Las inscripciones continúan abiertas de 10 de la mañana a 3 de la tarde en el teléfono (614) 214-48-00, extensión 234. El cupo es limitado para una atención personalizada por la ponente.

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