Reconoce Guillermo Ramírez designación histórica en la CEDH

El diputado presidente del H. Congreso del Estado, Guillermo “Memo” Ramírez, reconoció la designación de la Lic. Ada Miriam Aguilera Mercado como titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), destacando el carácter histórico de este nombramiento.

El legislador subrayó que, por primera vez en Chihuahua, una mujer asume la titularidad de este organismo, lo que representa un avance significativo en la participación de las mujeres en espacios de decisión.

“Es un hecho que marca un antes y un después. La llegada de una mujer a la CEDH no solo es un logro institucional, es también un reflejo de la evolución de nuestra vida pública”, expresó.

Ramírez señaló que este resultado fue posible gracias al diálogo y a la construcción de acuerdos entre las distintas fuerzas políticas, lo que permitió concretar una decisión que fortalece al organismo.

Asimismo, reiteró que desde el Congreso del Estado se continuará impulsando el fortalecimiento de las instituciones y la protección efectiva de los derechos humanos en la entidad.