Honran la memoria de Paloma Angélica Escobar Ledezma a 24 años de su hallazgo

– En un encuentro conmemorativo honramos la memoria de Paloma Angélica Escobar Ledezma.

En un acto de profunda reflexión y compromiso institucional, la Fiscalía General del Estado, a través del Centro de Justicia para las Mujeres (CEJUM) “Paloma Angélica Escobar Ledezma”, realizó este domingo una actividad simbólica para conmemorar el vigésimo cuarto aniversario del hallazgo de Paloma Angélica Escobar Ledezma.

El evento tuvo lugar en las instalaciones del CEJUM en la ciudad de Chihuahua, contó con la presencia de la Lcda. Tatiana Carreón Lara, Directora de los Centros de Justicia para las Mujeres del Estado; Ana Margarita García Ramírez, Coordinadora del CEJUM Chihuahua; Norma Ledezma Ortega, madre de Paloma Angélica y fundadora de la asociación civil Justicia para Nuestras Hijas; así como del personal de CEJUM y sus familias.

Durante el encuentro, se compartieron mensajes emotivos y dinámicas con el equipo que recordaron la importancia de mantener viva la memoria histórica para transformar el presente. Las autoridades reiteraron que la misión fundamental de los CEJUM es garantizar que el camino que recorrió Paloma no se repita en la vida de ninguna otra mujer en nuestro estado.

Con esta actividad, el Gobierno del Estado y la Fiscalía General reafirman su compromiso con las mujeres chihuahuenses. Honrar la memoria de Paloma Angélica Escobar Ledezma no es solo un acto de recuerdo, sino un mandato ético para desempeñar nuestra labor con sensibilidad, profesionalismo y un enfoque humano que asegure el acceso real a la justicia y una vida libre de violencia.