Impulsa Marco Bonilla a medallistas de “Meta Olímpica CUU” rumbo a Los Ángeles 2028

• Atletas chihuahuenses consolidan resultados internacionales gracias al fondo municipal de alto rendimiento

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 31 de marzo de 2026.- El alcalde Marco Bonilla se reunió con atletas y entrenadores beneficiarios del programa Meta Olímpica CUU, iniciativa del Gobierno Municipal que impulsa el desarrollo de deportistas de alto rendimiento rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

A través de este fondo municipal, atletas chihuahuenses reciben becas y acompañamiento integral para fortalecer su preparación competitiva, lo que ya comienza a reflejarse en resultados destacados a nivel internacional y continental.

Entre los logros más recientes destaca el del atleta Erick Portillo, quien obtuvo una medalla histórica para el atletismo mexicano al registrar una marca de 2.30 metros en salto de altura durante el Mundial Indoor, resultado que le valió la medalla de plata.

Por su parte, las marchistas olímpicas Alegna González y Ximena Serrano coincidieron en que Meta Olímpica CUU representa un modelo innovador en el país, al brindar certeza económica y respaldo institucional a deportistas que compiten al más alto nivel.

El entrenador Ignacio Zamudio destacó que estos resultados son producto de la visión de impulsar el talento deportivo local mediante apoyos económicos, acompañamiento técnico y la formación de nuevas generaciones de atletas.

Durante el encuentro, Marco Bonilla compartió los alcances del programa con destacados representantes del atletismo nacional como la velocista Cecilia Tamayo Garza, el mediofondista Jesús Tonatiú López, el lanzador de martillo Diego Alan Del Real Galindo y el entrenador Lázaro Paz, reafirmando el compromiso de fortalecer el alto rendimiento en Chihuahua.

Este año inicia formalmente el ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028, con competencias como los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, donde se proyecta una participación relevante de deportistas chihuahuenses en disciplinas como atletismo, natación, flag football y triatlón.

Con Meta Olímpica CUU, Chihuahua fortalece el impulso al talento deportivo y consolida una estrategia que apuesta por la disciplina, el esfuerzo y la proyección internacional de sus atletas.