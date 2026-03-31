Realizan 1er encuentro de Equinoterapia para víctimas de violencia

Con el objetivo de diversificar los esquemas de atención integral y fortalecer los procesos de sanación emocional, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado (CEAVE), llevó a cabo el primer Encuentro Psicosocial con Enfoque de Trabajo Sensitivo con Caballos, dirigido a familias que han sido víctimas de violencia familiar.

La jornada, diseñada bajo un modelo de intervención terapéutica asistida, permitió que tanto menores como adultos interactuaran de manera directa con los ejemplares en un entorno seguro y controlado.

A través de este vínculo, los participantes pudieron trabajar en la autorregulación emocional, un factor clave para superar las secuelas psicológicas que dejan los entornos de violencia.

El trabajo sensitivo con caballos conocido como equinoterapia, se basa en la capacidad de estos animales para reflejar el estado anímico de las personas, propiciando un espacio seguro y conexión emocional.

Durante el encuentro, especialistas de la CEAVE facilitaron dinámicas que permitieron a niñas, niños y adultos trabajar en la identificación de emociones y el fortalecimiento de vínculos afectivos.

Además de fomentar la confianza reconstruyendo el sentido de seguridad personal y familiar mediante el cuidado y guía del animal.

Las sesiones permiten practicar la comunicación no verbal y la paciencia como herramientas para la resolución de conflictos y el manejo del trauma derivado de hechos victimizantes.

“El caballo no juzga, solo reacciona a lo que sentimos. Para una familia que ha vivido situaciones de violencia, este espejo natural les ayuda a entender sus propias heridas y a comunicarse de una forma que las palabras, a veces, no alcanzan a expresar”, señaló la Comisionada Norma Ledezma.

Este encuentro forma parte de la estrategia de la CEAVE para ir más allá de la atención psicológica tradicional, priorizando la reparación del tejido familiar y la salud mental. Al involucrar a “chicos y grandes” en una misma actividad, se busca que el núcleo familiar avance de manera conjunta en su proceso de resiliencia.

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas reafirma su compromiso de seguir implementando modelos de atención vanguardistas que pongan la dignidad y el bienestar de las personas en el centro de todas sus acciones.