Por primera vez una mujer presidirá la CEDH en Chihuahua: Diputados del PAN

Diputados del PAN respaldaron la designación de la nueva presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), destacando que por primera vez una mujer encabezará este organismo en el estado, con el objetivo de garantizar su funcionamiento y dar continuidad a la atención de la ciudadanía. El coordinador del Grupo Parlamentario, Alfredo Chávez Madrid, informó que la designación se logró a partir del diálogo entre fuerzas políticas en el Congreso.

El legislador explicó que la persona designada fue la mejor evaluada en el proceso técnico y que su nombramiento es resultado del consenso entre distintas bancadas. Indicó que el Congreso priorizó contar con una presidencia formal en la Comisión para evitar un vacío institucional, además de subrayar el significado de este momento como un avance en la participación de las mujeres en espacios de decisión.

Chávez Madrid expuso que esta decisión fortalece a la Comisión y permite dar continuidad a la atención de quejas por posibles violaciones a derechos humanos, beneficiando directamente a la ciudadanía. Señaló que contar con una titular al frente del organismo brinda certeza en su operación y en la atención de los casos.

“Por primera vez la Comisión Estatal de Derechos Humanos… lo va a presidir una mujer”, afirmó el diputado, al destacar que este hecho marca un precedente en la vida institucional del estado y contribuye al fortalecimiento del acceso a la defensa de los derechos humanos en Chihuahua.