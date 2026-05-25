“Viene algo fuerte y grande el fin de semana en Chihuahua; Morena y la 4T están haciendo de Maru una figura política nacional”: PAN

Luego de anunciar que este fin de semana, panistas y ciudadanos que respaldan a la gobernadora Maru Campos se movilizarán para mostrarle su apoyo, el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, advirtió que se “viene algo fuerte y grande” para demostrar el respaldo a la jefa del Ejecutivo chihuahuense.

▶️🎙️Acompáñanos a la conferencia de prensa desde el Comité Ejecutivo Nacional del PAN en defensa y apoyo a nuestra Gobernadora de Chihuahua, Maru Campos. https://t.co/uFB82uhPkC — Jorge Romero Herrera (@JorgeRoHe) May 25, 2026

Romero Herrera reveló que para defender a Maru, “si tenemos que volcarnos a las calles, lo haremos, si tenemos que hacer huelga, la haremos. Tenemos que sacar todo el manual de resistencia civil pacífica”.

“No vamos a permitir esta vulgaridad”, dijo Jorge Romero en referencia a la “persecución política” en contra de la Gobernadora de Chihuahua “por combatir al crimen organizado y afectar los intereses de narcotraficantes”, por lo anunció que este fin de semana “se viene algo fuerte, grande. Ahí los esperamos. Van a ver el respaldo que tiene la Gobernadora, esto va más allá del PAN”.

Asimismo, el dirigente nacional panista señaló respecto al citatorio que le hizo la Fiscalía General de la República (FGR) a la jefa del Ejecutivo chihuahuense, que “si queda un mínimo de Derecho en México, no se le puede imputar nada a Maru. Maru no es imputable, pero Morena no hace lo que dice la Ley. Si se atrevieran a hacerlo, sería agarrar la Ley y romperla delante de todo México. Va a tener muy buenos abogados para defenderla, y a todo un partido político, un partido que está orgulloso de ella y miles de personas. No tienen idea de lo que están haciendo de Maru Campos. Ni con su paz mental se han metido. Lo que están haciendo de ella es una figura política a nivel nacional”.