Detienen a dos presuntos implicados en ataque armado en Juárez

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), a través de la Subsecretaría de Estado Mayor y la Dirección General de Investigación Especializada en Delitos Prioritarios, logró el aseguramiento de dos hombres y un vehículo presuntamente relacionados con un caso de lesiones dolosas por proyectil de arma de fuego registrado en Ciudad Juárez.

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya, destacó que las labores de investigación, inteligencia y análisis táctico continúan fortaleciendo la capacidad de respuesta de la corporación para identificar y ubicar a probables responsables de hechos violentos en la entidad.

De acuerdo con la investigación, detectives de la SSPE realizaron análisis de cámaras de videovigilancia particulares, lo que permitió identificar un vehículo sedán color gris presuntamente utilizado durante un ataque armado ocurrido en un domicilio del fraccionamiento Cerradas de San Pedro, donde un hombre resultó lesionado por impactos de arma de fuego en el muslo derecho.

La información fue canalizada a la Dirección de Análisis Táctico, que mediante el monitoreo y seguimiento con herramientas tecnológicas de la Plataforma Centinela logró establecer la probable ruta de desplazamiento y ubicación del automotor involucrado.

Posteriormente, elementos de investigación implementaron un operativo de búsqueda que permitió localizar el vehículo sobre el cruce de avenida Paseo del Sur y avenida Campo Grande, en la colonia Parajes del Sur.

Durante la intervención fueron detenidos Erick Fernando P. C., de 23 años, y Fernando A. P., de 19 años, quienes viajaban a bordo del automóvil. En la inspección preventiva, los agentes aseguraron dos envoltorios con aproximadamente 20 gramos de una sustancia con características propias de la metanfetamina conocida como “cristal”.

Asimismo, al verificar la información de los detenidos, se confirmó que Erick Fernando P. C. contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de violencia familiar agravada.

Los detenidos, la droga asegurada y el vehículo Chevrolet Malibu modelo 2008 quedaron a disposición de la autoridad competente para el seguimiento de las investigaciones y la determinación de su situación jurídica conforme a derecho.