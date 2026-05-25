Muchas incongruencias en citatorio de FGR, pero lo atenderemos: Maru Campos

La gobernadora María Eugenia Campos Galván manifestó que el citatorio que recibió el sábado pasado para comparecer ante la Fiscalía General de la República (FGR) se encuentra lleno de incongruencia, sin embargo, reiteró que atenderá el llamado.

“Muchas incongruencias en ese citatorio, un citatorio mal hecho, pero pues por supuesto que estaremos atendiendo a este citatorio. Pero también decir que Chihuahua tiene una gobernadora que no ha dejado de trabajar. Aquí seguimos trabajando, venimos de la mesa de seguridad”.

Fue el sábado pasado cuando dos agentes del Ministerio Público de la FGR acudieron a Palacio de Gobierno para notificar a Maru Campos para que acuda a la Delegación de Ciudad Juárez el próximo 27 de mayo a las 10:00 horas.

Asimismo, Maru Campos señaló que la legislación establece sanciones para quienes no respeten la investidura de las y los servidores públicos, en el sentido de que, como gobernadora de Chihuahua goza de inmunidad procesal, conocido también como fuero constitucional.

“Hay sanciones por supuesto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, cuando no se respeta la investidura de los funcionarios públicos, pero bueno, no puedo hablar más porque ya es un tema jurídico que no me corresponde a mí hablarlo y porque estamos en las investigaciones”.

Además, la gobernadora envió un agradecimiento a todas las personas que han expresado su respaldo ante la persecución política enfrenta, señalando que no se trata de cuidar a Maru Campos sino al país en general.

“Un agradecimiento muy especial a todos los chihuahuenses, a los mexicanos que de buena fe, justamente porque estamos cuidando no a Maru, sino estamos cuidando a la patria, a nuestro México, se han hecho presentes. Muchas gracias”.