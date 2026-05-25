FCAyF-UACH acerca la investigación agrícola a niñas, niños y adolescentes de Delicias

Para conocer proyecto de investigación sobre cultivo de girasol.

En el marco del 59 aniversario de la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales de la Universidad Autónoma de Chihuahua, estudiantes de nivel primaria y secundaria de distintas instituciones educativas de Delicias participaron en un recorrido educativo por la parcela demostrativa de girasol, donde conocieron los avances y resultados de investigaciones enfocadas en el fortalecimiento del sector agropecuario regional.

Durante la actividad, las y los asistentes identificaron el potencial del girasol como cultivo alternativo de alto impacto económico y bajo consumo hídrico, propuesta orientada a contribuir a la sustentabilidad agrícola ante los desafíos derivados de la escasez de agua en la región centro-sur del estado de Chihuahua.

Investigadores y docentes de la Facultad explicaron el proceso de siembra, manejo y evaluación del cultivo, además de exponer las ventajas productivas y ambientales que ofrece esta alternativa agrícola. Asimismo, destacaron la relevancia de acercar la ciencia y la investigación a las nuevas generaciones para fortalecer el interés por el conocimiento, la innovación y el cuidado de los recursos naturales.

Cabe destacar que este proyecto de investigación se desarrolla mediante un convenio de colaboración entre IDEA Delicias y la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales, lo que fortalece la vinculación entre academia, gobierno e iniciativa local para impulsar soluciones sostenibles en el sector agrícola.

Cabe resaltar que está actividad impulsa y fortalece los proyectos de investigación e innovación con impacto social y regional, el cual afianza el compromiso de la Universidad Autónoma de Chihuahua con el desarrollo científico y tecnológico del estado, así mismo, la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales reafirma su compromiso con la formación integral, la divulgación científica y la generación de alternativas sustentables que respondan a las necesidades actuales del campo chihuahuense.