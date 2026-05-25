Vinculan a proceso a imputado por homicidio calificado

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente presentó datos de prueba contundentes que permitieron a un Juez de Control, vincular a proceso a Aarón Alexis R. V., de 18 años de edad, como presunto responsable del delito de homicidio calificado.

Las investigaciones ministeriales establecen que el día 17 de mayo del 2026 en la plaza Siglo XXI, ubicada en las calles 52 y boulevard Fernando Baeza, el ahora imputado y un sujeto diverso agredieron a la víctima.

Señala la indagatoria que habrían utilizado un arma blanca con la cual provocaron 25 heridas en diferentes partes del cuerpo al masculino, de quien hasta el momento no se ha logrado su identificación.

El informe del médico forense establece que la víctima falleció por shock hipovolémico y una falla multi orgánica.

Aarón Alexis R. V., fue detenido momentos después de ocurridos los hechos por elementos de Seguridad Pública, quienes lo pusieron a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente.

El Juez conocedor de la causa penal fijó al Ministerio Público un plazo de dos meses para que lleve a cabo la investigación complementaria.

*De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).