Formulan imputación a probable responsable de disparar contra padre e hija

– Las víctimas se encuentran en terapia intensiva

El Ministerio Público de la Unidad de Delitos contra la Vida de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, formuló imputación en contra de Héctor Zenón M. M., por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, cometido en contra de padre e hija en hechos registrados en Ciudad Juárez.

La detención del imputado fue con una orden de aprehensión, en la que aparece como probable responsable del ataque armado que se registró la tarde del pasado jueves 21 de mayo.

De acuerdo con la investigación ministerial, Héctor Zenón M. M., a bordo de un vehículo Jeep, Wrangler de color naranja, modelo 2010, se estacionó sobre la avenida Valentín Fuentes, cerca del cruce con la calle Simona Barba de la colonia Atenas, y frente a un centro escolar, cuando de manera sorpresiva e intencional, con el uso de un arma de fuego, llevó a cabo todos los actos tendientes a privar de la vida a Samuel R. J., y la menor M. R. R. J., de nueve años de edad, quienes se encontraban a bordo de un vehículo Chevrolet Camaro, modelo 2018 de color negro.

Las investigaciones ministeriales establecen que, el imputado no logró su objetivo, debido a que la víctima aceleró la marcha para resguardar su integridad física y la de su acompañante, momento en el que impactó a un vehículo Chevrolet Traverse de color gris.

En ese momento, el atacante, descendió del Jeep para, de nueva cuenta, detonar su arma de fuego en contra de las víctimas, para luego emprender la huida hasta llegar a la avenida Tecnológico y calle Aguirre Laredo, en donde ingresó al estacionamiento de una plaza comercial al y abandonó el vehículo que tripulaba

En tanto, las víctimas fueron trasladadas a recibir atención médica urgente y hasta el momento continúan hospitalizadas en terapia intensiva y se reserva su estado de salud.

El Juez de Control conocedor de la causa penal, impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó para el próximo viernes 29 de mayo, la audiencia de vinculación o no a proceso penal.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).