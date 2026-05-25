“Igualar a Maru con Rocha Moya es ofender la inteligencia de los mexicanos”: López Rabadán agradece “valentía” de la Gobernadora

Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados, afirmó que lo que hace el régimen de la 4T al querer igualar a la gobernadora Maru Campos

con Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa y acusado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de tener vínculos con el narcotráfico, “es ofender la inteligencia de los mexicanos”.

▶️🎙️Acompáñanos a la conferencia de prensa desde el Comité Ejecutivo Nacional del PAN en defensa y apoyo a nuestra Gobernadora de Chihuahua, Maru Campos. https://t.co/uFB82uhPkC — Jorge Romero Herrera (@JorgeRoHe) May 25, 2026

“Maru Campos hoy representa a millones de mujeres y de hombres que quieren seguridad y legalidad. Que quieren que sus familias vivan del lado de la Ley”, argumentó López Rabadán.

Asimismo, la diputada federal de Acción Nacional recalcó que Morena y la 4T pretenden “ofender la inteligencia de los mexicanos el igualar a Rocha Moya con Maru Campos”.

Por lo que López Rabadán destacó que “mientras Morena se desgrana, en el PAN estamos más unidos que nunca”.

“Cuenta con nosotros Gobernadora, cuenta con los mexicanos de bien. Desde la CDMX le decimos a todo el país, a las 32 entidades, hay que acompañar a los buenos políticos y hay que señalar y encarcelar a los corruptos. Tienes todo el apoyo, gracias por tu valentía”, fue el mensaje que envió la presidenta de la Cámara de Diputados a la Gobernadora de Chihuahua.