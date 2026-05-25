Canaco pide estado de derecho por citatorio de Maru Campos ante la FGR; “certidumbre debe ser prioridad”

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Alejandro Lazzarotto Rodríguez dio a conocer que esperan se respete el estado de derecho en el caso de la gobernadora Maru Campos quien fue citada a declarar ante la Fiscalía General de la República (FGR).

“Nosotros lo que nos interesa es tener trabajo, seguridad, es tener certidumbre, estado de derecho de alguna manera nos ponen en medio de la relación del estado y federación lo que necesitamos es buena relación con ambos, por que con ambos dependemos, con uno por unos permisos y de otro con otros permisos, obviamente nos interesa trabajar, no interesa que no haya narcotráfico y que se cumplan las leyes con el bienestar de los micro y pequeños”, comentó.

Asegura que es necesario dar paso a la certidumbre y estado de derecho en estos momentos, ya que es fundamental para mejorar la economía.

Para finalizar destacó que ambos gobiernos son fundamentales para el empresariado por lo cual esperan que no haya más fricciones por el tema.

Cabe destacar que el pasado sábado la mandataria estatal recibió en palacio de gobierno a elementos de la FGR quienes entregaron el citatorio en el cual estipula el deber de presentarse en las oficinas para declarar como testigo.