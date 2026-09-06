Video: Explosión por pirotecnia en Temascalcingo, Edomex

Se registró una explosión de pirotecnia el sábado 5 de septiembre de 2026 en la comunidad de Santa María Canchesdá, ubicada en el municipio de Temascalcingo, Estado de México, durante una fiesta patronal.

Medios locales detallaron que por esta explosión hay varias personas heridas, aunque las autoridades mexiquenses todavía no han dado un reporte de lo ocurrido en dicha localidad.

💥🚨Una explosión de pirotecnia durante la fiesta patronal en Santa María Canchesdá, en #Temascalcingo, dejó preliminarmente al menos 20 personas lesionadas la noche de este sábado. La detonación provocó el derrumbe de una estructura junto a la iglesia. pic.twitter.com/ipxBOOowJC — Factor Mx (@factormx_) September 6, 2026

Por medio de redes sociales, se hicieron virales las imágenes en donde una persona solicitó el apoyo de servicios de emergencia a la citada localidad de Temascalcingo.

“Por favor si pueden llamar a la ambulancia porque ocurrió una tragedia en Santa María Canchesdá. Por favor, banda”, se escucha decir a un hombre en la grabación.

Con información de López-Dóriga Digital