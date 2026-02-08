Video capta falla en juego mecánico que dejó un muerto en India

Un juego mecánico en la Feria Internacional de Artesanía de Surajkund en Faridabad, Haryana en India, se desplomó tras una falla; el momento quedó grabado en video.

Tras la tragedia se dio a conocer que una persona murió, además de que hubo otras heridas que tuvieron que ser hospitalizadas.

Feria en la India deja un muerto tras la falla de un juego mecánico

La India estaba viviendo la mitad de la Feria Internacional de Artesanía cuando se presentó una tragedia con un juego mecánico.

Fue el 7 de febrero cuando el juego mecánico tuvo una falla, llevando a que parte de este se desplomara con personas en los asientos y mientras estaba en movimiento.

On Feb 7, an #amusementride in #Haryana, India, collapsed mid-air, killing a police officer and injuring 13 others.



The officer was struck while trying to rescue people on the ride. Authorities say a motor failure caused the accident, and an investigation is underway. pic.twitter.com/hwT5knWrlD — Shanghai Daily (@shanghaidaily) February 8, 2026

La tragedia que quedó en video llevó al policía Jagdish Prasad a auxiliar a las personas que vivieron el accidente para su rescate. Sin embargo, este murió en el cumplimiento de su trabajo tratando de ayudar.

Según se sabe, el policía que murió en el accidente del juego mecánico estaba a un mes de jubilarse.

Por otra parte, se informó que el accidente en la India dejó al menos 13 personas heridas que tuvieron que ser trasladadas de emergencia a hospitales para ser atendidas.

Asimismo, Nayab Singh Saini, ministro de Haryana, aseguró que los heridos recibirán el trato adecuado para su salud. Además, brindó el pésame a la familia del policía que murió.

India investigará al operador del juego mecánico tras accidente

La falla en el juego mecánico en la India que dejó a una persona muerta y 13 heridas será investigada, informaron las autoridades.

Ayush Sinha, el subcomisario de Faridabad, informó que se le realizará una investigación al operador del juego mecánico, además de que se le registrará un Informe de Primera Información (FIR) por el presunto delito grave que cometió.

Hasta el momento no se ha informado que la Feria Internacional de Artesanía vaya a ser cerrada, pese a que además de este accidente mecánico tuvieron el derrumbe de la Puerta 2 repentinamente, hiriendo a un adulto y a un menor de edad.