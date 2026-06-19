Sheinbaum vuelve a San Quintín para revisar Plan de Justicia; protestas de CNTE marcan su visita a BC

Para cumplir una promesa y supervisar los avances del Plan de Justicia para los trabajadores agrícolas de San Quintín, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo regresó a este valle agrícola, donde entregó los primeros apoyos por 40 mil pesos a todas las familias que tienen sus predios regularizados, para mejoras a su vivienda.

La llegada de la mandataria a la Universidad Intercultural de San Quintín, sede del evento, estuvo marcada por el contraste, ya que mientras un sector de la población agradecía los avances en materia de electrificación y obras, docentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se manifestaron para exigir la abrogación de la Ley del Issste de 2007.

Al grito de “el paro, es culpa del estado” y con pancartas en mano, en el acceso al plantel se congregó desde temprano un grupo de aproximadamente 100 maestros de la CNTE. En las tres semanas que lleva la huelga indefinida, los docentes han realizado constantes bloqueos carreteros en la entidad, pero hoy el paso estuvo libre para llegar a San Quintín desde Tijuana.

La jefa del Ejecutivo arribó por la tarde a una de las zonas más olvidadas de Baja California, un valle que desde finales de los años setenta comenzó a recibir a cientos de trabajadores jornaleros agrícolas provenientes principalmente de Oaxaca, Michoacán y Veracruz, quienes, ante la lejanía de sus lugares de origen, decidieron quedarse y construir sus hogares en esta región.

En su mensaje ante decenas de habitantes, la Presidenta informó que todas las familias que cuentan con casa propia en San Quintín —alrededor de 36 mil– recibirán un apoyo de 40 mil pesos para mejorar sus hogares, arrancando hoy con los primeros 4 mil apoyos.

“Ustedes van a decidir lo que necesita su vivienda y creemos en ustedes, nadie los va a estar vigilando si lo hacen o no, porque confiamos en que ustedes van a usar el recurso para la vivienda”, enfatizó.

En materia de salud, Sheinbaum destacó la construcción del Hospital General de San Quintín, que pasará de 30 a 80 camas y ofrecerá atención gratuita y universal.

“El hospital general es para todos, no sólo para los que tengan seguro social, es para todos y es gratuita la atención. Va a ser un hospital de 80 camas. Pero ahí va a haber médicos para que ustedes vayan a consulta, lo que necesiten, totalmente gratuito, con los medicamentos gratuitos también que van a estar ahí en el hospital”, afirmó.

Por otro lado, la mandataria refirió que las escuelas de San Quintín ya recibieron un recurso que lo administran madres y padres de familia, para mejorar las escuelas.

“Vamos a tener dos guarderías también. Vamos a construir dos guarderías, les llamamos centros de educación y cuidado infantil para que puedan dejar a sus hijos, las mamás cuidadas mientras van a trabajar y después recogerlos, también totalmente gratuitas”, dijo.

Sheinbaum informó que ya está en funcionamiento un centro de atención integral en la colonia Nueva Era, donde los trabajadores podrán acudir para resolver problemas laborales o de cualquier otra índole, con la presencia de todas las instituciones de gobierno, tanto estatales como federales.

En ese sentido, enfatizó que todos los trabajadores deben contar con seguridad social y que las autoridades federales en la materia revisarán todas las empresas de la región para garantizar el cumplimiento de esta obligación, además de asegurar que las y los trabajadores no laboren en jornadas extenuantes.

En cuanto a servicios básicos, la mandataria anunció que se instalará abastecimiento de agua potable mediante la construcción y ampliación de plantas desaladoras, así como la instalación de redes de agua potable, un proyecto que podría tomar tiempo pero que se prevé concluir antes de que termine el sexenio.