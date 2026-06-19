En el mes del orgullo, Rosalía confirma su relación con Loli Bahí y visibiliza a la comunidad bisexual en Nueva York

Al ser captada tomando de la mano a Loli Bahía, la Rosalía dejó en claro que hay más que una amistad entre ella y la modelo francesa; un gesto que sus fans celebraron.

Esta semana, Rosalía fue fotografiada caminando de la mano de la modelo francesa Loli Bahía por las calles de Nueva York, una aparición pública que confirma la relación sentimental entre ambas y que ocurrió en pleno mes del orgullo LGBTQ+.

Las imágenes de Rosalía y Loli Bahía, difundidas esta semana por medios estadounidenses y que se viralizaron en redes sociales, muestran a la cantante española y a la modelo recorriendo el barrio del SoHo mientras Rosi estaba en la ciudad para ofrecer dos conciertos en el Madison Square Garden.

Durante uno de esos show, la “Motomami” aprovechó para dedicar la canción “La Yugular” a Loli, un gesto que emocionó al público presente en el venue y que reforzó lo que hasta ahora eran sólo suposiciones sobre una relación.

Rosalía y Loli Bahía hacen pública su relación en Nueva York

La relación entre Rosalía y Loli Bahía comenzó a llamar la atención pública a finales de 2025. Desde entonces fueron vistas juntas en distintos viajes, eventos de moda y apariciones públicas, aunque ninguna de las dos hizo declaraciones formales sobre su cercanía.

Las recientes fotografías en Nueva York representan hasta ahora la muestra de afecto pública más evidente de su relación.

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Ella es Loli Bahía, la exitosa modelo con la que Rosalía fue captada de la mano en París La modelo francesa Loli Bahía, conocida por trabajar con marcas de lujo, fue relacionada sentimentalmente con Rosalía tras hacer distintas apariciones públicas.

Además, la aparición ocurrió en pleno mes del orgullo, lo que hizo que las imágenes dadas a conocer por la prensa y los seguidores de la artista cobraran un sentido más profundo.

Rosalía confirma su relación con Loli Bahía (GARETH CATTERMOLE)

Los fans de la Rosalía celebraron las fotos difundidas desde Nueva York y las interpretaron como un gesto de visibilidad hacia la comunidad bisexual.

En redes sociales, sus seguidores destacaron la naturalidad con la que la intérprete de “Saoko” mostró su relación con Loli y aplaudieron que lo hiciera precisamente durante una fecha dedicada a reconocer y visibilizar la diversidad sexual.

¿Quién es Loli Bahía, la novia de Rosalía?

Loli Bahía, nacida en Francia y de 23 años de edad, forma parte de una nueva generación de modelos con presencia constante en las pasarelas de Chanel, Louis Vuitton, Saint Laurent y Dior.

Loli Bahía, novia de Rosalía (Pascal Le Segretain)

Su ascenso dentro de la industria de la moda ha coincidido con el periodo en el que comenzó a ser relacionada con la artista española, una de las figuras más influyentes del pop internacional.

La relación de Rosalía con Hunter Schafer

La historia protagonizada esta semana por Loli Bahía nos recuerda que la vida sentimental de Rosalía ha generado mucho interés, particularmente después de que la actriz Hunter Schafer revelara en abril de 2024 que tuvieron una relación sentimental durante aproximadamente cinco meses en 2019.

Hunter Schafer y Rosalía (Instagram)

La protagonista de Euphoria hizo la revelación en una entrevista con GQ, donde describió a la cantante como una persona muy importante en su vida y aseguró que seguían manteniendo una estrecha amistad.

Aquella declaración sorprendió a buena parte del público porque la relación había permanecido prácticamente fuera del escrutinio mediático durante años.

El romance entre Rosalía y Hunter ocurrió antes de que la cantante iniciara la que sería su relación más mediática y pública con Rauw Alejandro.

El compromiso matrimonial de Rosalía y Rauw Alejandro

Rosalía y Rauw Alejandro hicieron oficial su relación en 2021 y se comprometieron en marzo de 2023.

El anuncio llegó a través del videoclip de “Beso”, incluido en el EP conjunto RR, donde mostraron imágenes reales del momento en que el cantante puertorriqueño le entregó el anillo.

Rosalía y Rauw Alejandro

Sin embargo, apenas cuatro meses después, en julio de 2023, ambos confirmaron el fin de su compromiso.

Aunque durante semanas circularon distintas versiones sobre las causas de la ruptura, ninguno de los dos confirmó públicamente las especulaciones que surgieron en ese momento.

De C. Tangana a Jeremy Allen White: el historial amoroso de Rosalía

Antes de Rauw Alejandro, Rosalía mantuvo una larga relación con el rapero y compositor español C. Tangana. Ambos compartieron una etapa decisiva en sus carreras y colaboraron musicalmente antes de poner fin a su relación.

Tras la ruptura con Rauw, la cantante también fue relacionada con el actor estadounidense Jeremy Allen White, protagonista de la serie The Bear. Las fotografías de ambos juntos en Los Ángeles y Nueva York alimentaron durante meses las especulaciones sobre un posible romance.

Rosalía anduvo con Jeremy Allen White, protagonista de ‘The Bear’ (Getty Images)

Posteriormente también surgieron reportes que la vincularon con el actor alemán Emilio Sakraya, aunque ninguna de esas relaciones alcanzó el nivel de exposición pública que tuvo su compromiso matrimonial con Rauw Alejandro.