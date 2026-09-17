Video: Armando ‘Hormiga’ González hace su primer gol en la Europa League

El delantero mexicano Armando Hormiga González protagonizó este miércoles 16 de septiembre de 2026 un debut inolvidable en las competiciones europeas al marcar su primer gol en la UEFA Europa League con la camiseta del Olympiacos de Grecia.

En el encuentro correspondiente a la primera jornada de la fase de liga, disputado en el Estadio Georgios Karaiskakis, el atacante mexicano arrancó como titular.

El partido comenzó cuesta arriba para el conjunto helénico tras la anotación inicial del polaco Kajetan Szmyt apenas al minuto 20, la cual adelantó momentáneamente al Jagiellonia Białystok.

😍 ¡GOOOOOOOOL DE LA HORMIGA GONZÁLEZ!



¡EL MEXICANO MARCA EN SU DEBUT DE EUROPA LEAGUE! 🙌 🇲🇽



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Armando González lideró la reacción del conjunto griego al emparejar los cartones al 43′ con un remate de pierna derecha que significó el 1-1 parcial.

Este tanto consolida el buen momento que el canterano de Chivas atraviesa en su aventura por el balompié europeo, donde rápidamente se ha ganado un espacio en el once estelar gracias a sus actuaciones.

La adaptación del mexicano al ritmo europeo ha sido destacada por el entorno del club, capitalizando los minutos otorgados en este arranque de temporada tanto en el torneo local como en el escenario continental.

Finalmente, al minuto 84, el ucraniano Roman Yaremchuk concretó el segundo tanto para darle los tres puntos al Olympiacos griego.

Con información de López-Dóriga Digital