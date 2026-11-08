Victoria Ruffo prefirió no entrar en detalles sobre la polémica que rodea a Vadhir Derbez , quien enfrenta dos procesos por presuntas agresiones sexuales. Sin embargo, cuando le preguntaron por su hijo, José Eduardo Derbez , quien fue mencionado en las versiones relacionadas con una nueva denuncia contra su medio hermano, la actriz reconoció que la situación le preocupa.

Victoria Ruffo reacciona a los rumores que involucran a José Eduardo en la investigación contra Vadhir Derbez

Victoria Ruffo fue abordada por reporteros cuando llegó a una función de teatro en la Ciudad de México. Aunque los medios buscaron conocer su postura sobre los señalamientos, la actriz dejó claro que no tiene intención de hablar públicamente del asunto.

“Es un tema difícil, pero está cerrado para mí, no voy a comentar nada”, respondió.

Ante la pregunta sobre si estaba preocupada por José Eduardo, quien aparece mencionado en las versiones que circulan sobre el caso, la actriz no ocultó que el tema le importa, aunque se mostró confiada en que todo estará bien.

“Claro que me preocupa mi hijo, pero lo más seguro es que todo esté bien”, comentó antes de entrar al teatro.

Victoria insistió en que no hablaría más sobre el asunto y dio por terminada la conversación con los reporteros: “Vamos a ver la obra”.

¿Por qué mencionan a José Eduardo Derbez en la nueva denuncia contra Vadhir?

La polémica surgió después de que se difundieran versiones sobre una segunda denuncia contra Vadhir Derbez por presunta violación. De acuerdo con esos señalamientos, una joven menor de edad habría sido alcoholizada y presuntamente agredida por el actor. En esa misma versión se menciona que José Eduardo habría estado presente y no habría intervenido.

Hasta ahora, el abogado de la denunciante ha evitado proporcionar detalles sobre el contenido del nuevo expediente, por lo que las circunstancias que se han difundido públicamente no han sido esclarecidas.

Vadhir Derbez enfrenta otra investigación por presunta agresión sexual

Esta nueva denuncia se suma a la investigación que ya enfrentaba Vadhir Derbez por la acusación de una modelo estadounidense de 19 años, quien lo señaló por una presunta violación ocurrida en abril, durante la grabación de un video musical en la Ciudad de México.

De acuerdo con la información difundida sobre el caso, el cantante enfrenta dos procesos relacionados con señalamientos de agresión sexual. Aunque un amparo dejó sin efecto una orden de aprehensión en su contra, la investigación de la Fiscalía General de la República continúa abierta.

Con información de Quién