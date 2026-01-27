Victoria de quienes combatimos esta traición a la patria: Francisco Sánchez por detención de regalo de petróleo a dictadura cubana

El diputado y coordinador de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, informó que se ha reportado la detención del envío masivo de petróleo a la dictadura cubana, lo que calificó como una victoria de los patriotas y el mundo libre.

“Se ha hecho público que por fin hemos logrado los patriotas, el mundo libre, detener esta traición a la patria que el régimen venía haciendo de forma impune”, declaró.

El legislador chihuahuense remarcó que el regalo de petróleo a la dictadura representa un acto de traición a la patria, en donde el gobierno de Morena pretendía financiar a la peor dictadura del continente a costa de los recursos de los mexicanos.

“Esto es consecuencia de la lucha que hemos dado, presentando iniciativas, amparos, dando la batalla para que por fin cese el regalarle nuestro petróleo a la dictadura cubana. Ahora los responsables de esta traición a la patria tendrán que pagar”, sentenció.