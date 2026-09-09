Víctor Gallegos abre camino al talento de Caudillos Sports Academy con su firma con los Mets de Nueva York

El egresado de la academia fue firmado en mayo y regresará a República Dominicana el 26 de septiembre para integrarse al campamento de los Mets.

Caudillos Sports Academy presenta los avances en la trayectoria del beisbolista Víctor Gallegos, quien en mayo concretó la primera firma con una organización de Grandes Ligas surgida del programa de desarrollo de béisbol de la academia, al incorporarse a los Mets de Nueva York.

El pelotero mexicano fue detectado durante un evento nacional celebrado en Meoqui, Chihuahua, donde representaba al estado de Sonora. Su talento le permitió obtener una beca deportiva para continuar su formación mediante la vinculación entre Caudillos Sports Academy y la Academia Prospectos del Sur, de El Tejar, Veracruz, dirigida por Francisco “Frankie” Rivera.

Esta colaboración acompañó su proceso de desarrollo deportivo hasta alcanzar la firma con los Mets, un paso significativo en su trayectoria y un precedente para los atletas que se forman en Caudillos Sports Academy.

Los detalles del proceso se dieron a conocer en una rueda de prensa encabezada por Jorge Ginther, presidente de Caudillos Sports Academy, junto a Víctor Gallegos y David Velázquez, scout de los Mets de Nueva York. También participaron Cecilia Dozal, directora de la academia; Francisco Rivera, director de Prospectos del Sur, y José Luis Lagarda, director de Béisbol de Caudillos Sports Academy.

Durante su intervención, Jorge Ginther, presidente de Caudillos Sports Academy, destacó que este logro representa también la visión que existe detrás del proyecto: apostar por el deporte, por los jóvenes y por Chihuahua.

“En Caudillos estamos apostando por el deporte, por nuestros jóvenes y por Chihuahua. Nuestro estado ha demostrado ser un gran semillero de atletas y tenemos muchísimo talento esperando una oportunidad. A cada uno nos corresponde, desde nuestra trinchera, apoyar, impulsar y abrir caminos para que ese talento pueda llegar tan lejos como se lo proponga”, destacó Ginther.

Tras su firma en mayo, Víctor viajó a República Dominicana durante la primera semana de junio para jugar en la Dominican Summer League (DSL). Como parte de la continuidad de su preparación, el próximo 26 de septiembre regresará a ese país para integrarse al campamento de los Mets.

El programa continúa impulsando a beisbolistas como Leonardo Rodríguez, de Nuevo Casas Grandes; Carlos Maltos y Edrei Talamantes, de Saucillo, y Emiliano Romero, de Delicias, con el objetivo de fortalecer su desarrollo y acercarlos a oportunidades en el béisbol profesional.

La trayectoria de Víctor Gallegos representa un primer logro para este esfuerzo de detección de talento, becas deportivas y colaboración entre academias, que busca abrir nuevas oportunidades para jóvenes beisbolistas.