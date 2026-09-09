Tras renuncia de ‘Cata’ Espino, designan a Roberto Carlos Félix López como Encargado de Despacho de la Secretaría Ejecutiva del INE

Con la atribución que la ley le otorga, la Consejera Presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, designó como Encargado de Despacho de la Secretaría Ejecutiva al Director Ejecutivo de Organización Electoral, Roberto Carlos Félix López, con efectos a partir de este 9 de septiembre de 2026.

Previo a su designación, se analizó detalladamente la trayectoria profesional y académica de Félix López, así como la compulsa entre la información contenida en su currículum vitae y las constancias que obran en el expediente, comprobándose que cumple cabalmente con los requisitos establecidos en la ley para ocupar dicho cargo.

Félix López es licenciado en Derecho y cuenta con una especialidad en Derecho Internacional Privado por la Universidad de Hermosillo, A.C. Es doctor en Derecho por la Universidad de Baja California, además de contar con las especializaciones en Justicia Constitucional, Interpretación y Tutela de los Derechos Fundamentales, y en Justicia Constitucional, Interpretación y Aplicación de la Constitución, ambas otorgadas por la Universidad de Castilla-La Mancha.

Dentro del Instituto Nacional Electoral se ha desempeñado como Secretario Técnico de la Consejera Presidenta y en la Coordinación Estratégica del propio Instituto; asimismo, ocupó el cargo de Jefe de Oficina de la Secretaría Ejecutiva.

Cuenta también con experiencia previa en la administración electoral local, al haber sido Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, de noviembre de 2014 a marzo de 2020.

Por lo anterior, se consideró que la trayectoria de Félix López, tanto en la administración electoral estatal como en la estructura central del Instituto, constituye una garantía de que cuenta con los conocimientos y la experiencia necesarios para conducir las funciones de la Secretaría Ejecutiva.

Con la salida de Félix López de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, Taddei Zavala designó a María del Carmen Colín Martínez como Encargada de Despacho de dicha Dirección Ejecutiva.

Colín Martínez se desempeñaba como Directora de Planeación y Seguimiento de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, por lo que cuenta con la experiencia necesaria para asumir esta nueva encomienda, gracias a una destacada trayectoria de varios años en diversos cargos dentro del entonces Instituto Federal Electoral, hoy Instituto Nacional Electoral.