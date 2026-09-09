Le robó la pensión del Bienestar a su abuelita en Parral; la detienen

La Fiscalía de Distrito Zona Sur, obtuvo una orden de aprehensión con la que elementos de la Agencia Estatal de Investigación detuvo a Iris Nohemí G. S., de 20 años de edad, por el delito de robo con penalidad agravada.

Fue puesta a disposición del Juez de Control para ser llevada a la audiencia en la que el Ministerio Público formulará imputación en su contra.

De acuerdo a las investigaciones ministeriales, el 04 de mayo del presente año, Iris Nohemí G. S., se introdujo al domicilio de su abuela y se apoderó de una tarjeta bancaria, con la que retiró la cantidad de 6 mil 434 pesos que la víctima había recibido como pensión.

La Fiscalía General del Estado reitera su compromiso de procurar justicia a las víctimas de los delitos, así como en aplicar el castigo a quienes los cometen, respetando en todo momento el debido proceso.