Celebra UACH Feria DIEX 2026 con jornada de servicios, cultura y oportunidades para estudiantes

La asistencia a las actividades fue válida para liberar el carnet en los rubros Científico-Filosófico, Artístico y Herramientas para mi vida futura.

La Dirección de Extensión y Difusión Cultural de la Universidad Autónoma de Chihuahua llevó a cabo la Feria DIEX 2026, un encuentro dirigido a la comunidad universitaria que reunió actividades culturales, recreativas e informativas, así como diversos servicios de instituciones públicas y organizaciones civiles.

Durante la jornada, las y los estudiantes pudieron recorrer los distintos stands, participar en la rifa de regalos, además de ser parte de presentaciones musicales a cargo del Mariachi Universitario, el Grupo Versátil, DJ Set y el Coro Sinfónico de la UACH; asimismo, disfrutaron de una cata de vinos.

Como parte de las actividades, el rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Mtro. Luis Alfonso Rivera Campos, junto a la Dra. Ruth del Carmen Grajeda González, directora de Extensión y Difusión Cultural, realizaron un recorrido por los diferentes stands, en donde conversó con sus representantes sobre la importancia de acercar los servicios y la atención a la comunidad estudiantil.

Durante su recorrido, el rector también convivió con algunos estudiantes, con quienes dialogó e hizo una invitación a continuar con su preparación académica y aprovechar las oportunidades que ofrece la Universidad.

Entre las instituciones participantes estuvieron la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), Tool English, Protección Civil Municipal, Centro Estatal de Trasplantes, Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Instituto de Cultura Municipal, DIF Municipal, Instituto Chihuahuense de las Mujeres, Instituto Chihuahuense de la Juventud (Ichijuv) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), entre otras.

Asimismo, estuvieron presentes stands de las distintas facultades de la UACH, donde se dieron a conocer los programas, proyectos, servicios y actividades que desarrolla cada unidad académica.

Dentro del programa también se presentó la conferencia “Comunicar, conectar, dejar huella”, impartida por la L. C. C. Jimena Jiménez García, egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, quien compartió con las y los asistentes contenidos relacionados con la comunicación y la conexión con otras personas.

La Feria DIEX representó además una oportunidad para que el alumnado pudiera acreditar actividades del Carnet + Vida Universitaria, ya que la asistencia a los diferentes eventos fue válida para liberar actividades correspondientes a los rubros Científico-Filosófico, Artístico y Herramientas para mi vida futura.

Con este tipo de actividades, la Universidad Autónoma de Chihuahua fortalece el acercamiento entre su comunidad estudiantil, las distintas facultades y las instituciones que ofrecen servicios y oportunidades para las y los jóvenes universitarios.