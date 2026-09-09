Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó a comisiones de Presupuesto y de Hacienda el Paquete Económico 2027

En la sesión de este miércoles, la presidencia de la Mesa Directiva turnó a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados el Paquete Económico para el ejercicio fiscal 2027, que se recibió este martes por parte de la titular del Ejecutivo Federal.

Contiene las siguientes iniciativas:

• De Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2027. Fue remitida a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen.

• Con proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2027. Se envió a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para dictamen. Prevé un gasto neto total de 10 billones 636 mil 488.1 millones de pesos (mdp).

• Con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos. Será dictaminada por la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

• Con proyecto de decreto por el que se reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, y expide disposiciones de vigencia transitoria. Fue canalizada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen.

• Los Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal 2027, se turnaron a las comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública para su conocimiento.

• Informe sobre el uso de la facultad conferida al Ejecutivo Federal en materia arancelaria, que se presenta de conformidad con el artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Será dictaminado por la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

• La Propuesta de Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria 2027, con su respectiva nota metodológica, se hizo llegar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para dictamen, y a la de Bienestar para opinión.