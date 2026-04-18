Víctimas de La Luz del Mundo exhiben posibles redes políticas en torno al caso

Sobrevivientes de La Luz del Mundoexigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) que informe quién ordenó el no ejercicio de la acción penal en la investigación por abuso sexual, delincuencia organizada y presunto encubrimiento dentro de la organización religiosa, mientras presentaron un contrato de Canal Once relacionado con el político Hamlet García Almaguer que, afirmaron, apunta a posibles redes de influencia política.

En entrevista para Aristegui en Vivo,Sóchil Martín y Sharim Guzmán afirmaron que el anuncio de una revisión o reapertura del expediente no responde a su exigencia principal, que es conocer quién tomó la decisión de cerrar la carpeta de investigación y bajo qué criterios se determinó el no ejercicio de la acción penal.

Ambos coincidieron en que el proceso ha estado marcado por falta de claridad institucional, comunicación irregular con la Fiscalía y entrega tardía de información relevante para el seguimiento del caso.

Sharim Guzmán explicó que en etapas recientes del procedimiento han recibido información de forma desordenada, incluida la entrega de más de 2,500 hojas de documentación apenas un día antes de una audiencia, lo que, dijo, complica el análisis del expediente y el ejercicio de la defensa.

También denunciaron que el acceso a la información del caso ha cambiado con el tiempo, ya que antes mantenían una comunicación más cercana con la Fiscalía, mientras que ahora la consideran más limitada, lo que ha aumentado la incertidumbre sobre el estado del expediente.

Asimismo, los denunciantes también señalaron que el caso está vinculado con delincuencia organizada, al considerar que la estructura de la organización religiosa y las denuncias presentadas implican una red más amplia de operación, por lo que pidieron que la Fiscalía General de la República (FGR) mantenga una supervisión directa y permanente sobre la investigación.

Información tomada de Aristegui Noticias