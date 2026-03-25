Versión: Sale Oscar Derma del CUM

Aunque el anuncio aún no se ha oficializado por parte de la autoridad del Gobierno Municipal, trascendió la versión de que Óscar Derma Delgado, dejó la gerencia General del Consejo de Urbanización Municipal (CUM).

La versión que surgió durante la tarde de este miércoles. El que tomaría su lugar como gerente general, sería Ricardo Santana, ex líder del PRI Municipal.

Hasta el momento se desconocen los motivos de este cambio. El tema permanece muy hermético, sin embargo será el acalde Marco Bonilla quien haga el anuncio formal, mientras tanto, esto continúa como versión.

En la administración de Marco Bonilla el Consejo de Urbanización Municipal, tomó las riendas del trabajo en equipo como parte del gobierno de coalición entre PAN y PRI.