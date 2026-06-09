Detuvo Policía Municipal a hombre con presunto cristal en Sierra Azul

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., 9 de junio de 2026.- Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal adscritos al Equipo de Proyectos Especiales (EPE),

detuvieron a un hombre por su probable responsabilidad en delitos contra la salud, tras asegurarle lo que equivale a más de 24 porciones de sustancia con las características similares a las del cristal durante recorridos preventivos en la colonia Sierra Azul.

Durante el Operativo de Verano Seguro, los policías observaron a un hombre que al percatarse de la presencia de las unidades, intentó huir y trepar una barda, por lo que fue abordado para una revisión preventiva conforme a los protocolos policiales.

Al efectuar la inspección, los agentes localizaron varios envoltorios, por lo que fue detenido a quien se identificó como José de Jesús D.G., de 57 años de edad, trasladado a la comandancia y posteriormente puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él.