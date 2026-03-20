Versión Estenográfica gira empresarial de Coparmex en Washington en el marco del inicio del diálogo rumbo a la revisión del TMEC

COPARMEX se hace presente en Washington en esta semana decisiva en la que México y Estados Unidos abren el diálogo en torno al futuro del T-MEC.

El presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Juan José Sierra Álvarez lanzó un mensaje en pro de mantener la relación comercial con Estados Unidos ante la renegociación del TMEC.

“Venimos a aportar desde nuestra visión empresarial y ciudadana, en un momento clave para la relación económica de América del Norte.

Apostamos por una revisión del T-MEC que fortalezca la cooperación y consolide a América del Norte como la región más competitiva, resiliente e integrada del mundo.

Creemos en una revisión trilateral que incluya a México, Estados Unidos y Canadá, y que permita actualizar el tratado sin debilitar los avances y equilibrios que se han construido.

Por eso, una delegación de COPARMEX participará esta semana en eventos estratégicos con autoridades, organismos empresariales y centros de pensamiento.

Venimos a construir confianza, a presentar propuestas concretas y a posicionar la voz del sector privado mexicano donde se toman las decisiones que definen el futuro de nuestra región.

Ivette Camacho, Consejera Delegada de la Relación con Canadá.

México es el principal mercado de exportación de Estados Unidos, con 337 mil millones de dólares en 2025, lo que representa el 15.5% de sus exportaciones totales.

Además, las importaciones que hace Estados Unidos desde México tienen el mayor contenido estadounidense del mundo, con un 12.9% más que cualquier otro país.

Cuando Estados Unidos importa desde México también está comprando producción y empleo estadounidense y el comercio entre los tres socios del T-MEC sostiene más de 13 millones de empleos en Estados Unidos.

Por eso es fundamental que una representación empresarial como la de COPARMEX, que agrupa a micro, pequeñas, medianas y grandes empresas por igual, esté presente en este momento clave.

Joaquín Aguirre, Presidente de la Comisión de Comercio Exterior

La relación con nuestros socios es estratégica. Implica integración, talento y visión compartida de futuro.

Las cadenas de valor requieren estabilidad, reglas claras y condiciones que permitan operar con confianza en toda la región.

Fernando Treviño, Vicepresidente Nacional de Asuntos Internacionales

El desarrollo laboral de América del Norte debe seguir avanzando con responsabilidad.

Los mecanismos laborales deben fortalecerse desde la cooperación, para construir soluciones sostenibles.

COPARMEX ha impulsado una nueva cultura salarial que ha mejorado las condiciones de vida de millones de trabajadores.

Carlos Aurelio Hernández, Presidente de la Comisión de Energía

La energía será uno de los ejes centrales del futuro regional. Sin abasto suficiente, confiable y competitivo, el nearshoring no podrá consolidarse.

Apostamos por un modelo de inversión mixta, con reglas claras, estables y predecibles.

El diálogo con el gobierno ha avanzado y eso es una señal positiva que venimos a comunicar a Washington.

Juan José Sierra, Presidente Nacional

Desde COPARMEX hemos sido claros.

México necesita tres condiciones indispensables para ser competitivo en el marco del T-MEC.

Energía suficiente.

Seguridad para los ciudadanos y las empresas.

Y certeza jurídica para la inversión.

Por ello, hemos defendido un Poder Judicial fuerte e independiente, y hemos señalado que la reforma judicial debe revisarse y corregirse a fondo.

También hemos dicho con claridad que este no es el momento de una Reforma Electoral que solo genera división e incertidumbre.

Lo prioritario es garantizar las mejores condiciones para la inversión, el crecimiento económico y la generación de empleo.

La delegación de COPARMEX en Washington viene a construir confianza.

A fortalecer la relación bilateral.

Y a impulsar un México más competitivo en América del Norte.

México tiene todo para ganar.

Y en COPARMEX estamos aquí para hacerlo posible.