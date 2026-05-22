Eugenio Baeza desmiente aspiraciones políticas y refrenda su compromiso con Chihuahua

Ante diversas versiones publicadas recientemente en algunos medios de comunicación, Eugenio Baeza Fares aclaró de manera categórica que no tiene aspiraciones políticas, no ha sostenido acercamientos con partido político alguno y que su postura ha sido y seguirá siendo apartidista.

“Mi compromiso está plenamente enfocado en Chihuahua, en su gente y en seguir contribuyendo desde el sector empresarial al desarrollo económico, la generación de empleo y la competitividad de nuestro estado y del país”, expresó.

Asimismo, señaló que continuará trabajando desde el ámbito empresarial y social impulsando proyectos que fortalezcan el crecimiento económico, la inversión y las oportunidades para las familias chihuahuenses, siempre desde una visión ciudadana, institucional y apartidista.

Eugenio Baeza reiteró que su prioridad es sumar esfuerzos para consolidar a Chihuahua como una entidad líder en desarrollo, innovación y atracción de inversiones, privilegiando el diálogo y la colaboración entre sociedad, iniciativa privada y gobierno.

Finalmente, agradeció las muestras de interés y respaldo recibidas, reiterando que cualquier información relacionada con su persona deberá atenderse únicamente a través de canales oficiales.