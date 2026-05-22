Instala INE Órgano Garante para Consulta Indígena y Afromexicana sobre Demarcaciones Electorales en Chihuahua

El Instituto Nacional Electoral (INE) llevó a cabo la instalación formal del Órgano Garante que dará acompañamiento y seguimiento a la Consulta Previa, Libre e Informada dirigida a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en materia de delimitación de demarcaciones municipales electorales en el estado de Chihuahua.

La Consejera Carla Humphrey Jordan, presidenta de la Comisión del Registro Federal de Electores del Consejo General del INE, indicó que la consulta previa, libre e informada a las personas representantes de los pueblos y comunidades indígenas representa un derecho fundamental que fortalece la democracia y asegura que la diversidad cultural del país se refleje también en la integración de sus instituciones.

“Este ejercicio no es un simple trámite administrativo; es un acto de reconocimiento y de respeto hacia los pueblos y comunidades que históricamente han sido marginados de las decisiones que afectan su representación política”, expresó la Consejera Humphrey al ofrecer la bienvenida a las y los participantes de la reunión organizada por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, con la participación de la Coordinación de Operación en Campo y la Dirección de Cartografía Electoral.

Dijo que el compromiso del INE es garantizar que este proceso se lleve a cabo con transparencia, inclusión y apego a la legalidad, mientras que el Órgano Garante será testigo y garantizará el ejercicio de los derechos que la Constitución confiere a las comunidades indígenas y afromexicanas de Chihuahua.

“La democracia se construye con la voz de todas y todos. La participación de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en este proceso no sólo cumple con un mandato de nuestra Constitución, sino que honra la dignidad y la diversidad de nuestra nación. Este ejercicio es ejemplo de cómo la inclusión fortalece la legitimidad de nuestras instituciones y la confianza ciudadana en ellas”, mencionó.

En la sesión, el Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores, Alejandro Sosa Durán, coordinó la presentación del proyecto de Delimitación de Demarcaciones Municipales Electorales de Chihuahua 2026, el Protocolo de Consulta Previa, Libre e Informada aprobado mediante el Acuerdo INE/CG162/2026 del Consejo General del INE, así como la intervención de los integrantes del Órgano Garante.

Asimismo, se expuso el calendario de actividades y las funciones de las personas integrantes del Órgano Garante, instancia que acompañará las etapas informativas, deliberativas y consultivas del proceso, el cual buscará recabar la opinión de los pueblos y comunidades rarámuris (tarahumaras), tepehuanas del norte, pimas, guarijías, apaches, zapotecas, mazatecas, purépechas, otomíes, mixtecas, chinantecas y tlapanecas.

En las consultas informativas se expondrá el proyecto aprobado para la integración de 423 demarcaciones territoriales en los 67 municipios de la entidad, de conformidad con el número de regidurías establecidas en la legislación local, siguiendo los criterios para la conformación de la cartografía electoral, en cumplimiento del artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En la reunión participaron autoridades y funcionariado electoral del Instituto, como la Secretaria Ejecutiva, Claudia Arlett Espino, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local en Chihuahua, Alejandro de Jesús Scherman Leaño y representantes de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, quienes coincidieron en la importancia de garantizar una participación efectiva de los pueblos y comunidades involucrados.

La instalación del Órgano Garante representa un paso fundamental para asegurar que la consulta se desarrolle bajo los principios de legalidad, certeza, máxima publicidad, interculturalidad y respeto a la libre determinación de los pueblos indígenas y afromexicanos.