Aprueban en Comisión proyecto de dictamen que reforma el Código Civil del Estado en materia de matrimonio igualitario

Con tres votos a favor, diputadas que integran la Comisión de Igualdad Sustantiva aprobaron el proyecto de dictamen que reforma el Código Civil del Estado en materia de matrimonio igualitario.

Se trata del Asunto 490, iniciativa con carácter de decreto, por medio de la cual se propone reformar diversas disposiciones del Código Civil del Estado de Chihuahua, a fin de garantizar el respeto a los derechos humanos, en materia de matrimonio igualitario, cuya iniciadora fue la diputada Irlanda Márquez Nolasco.

Así como del Asunto 651, que se trató de la iniciativa con carácter de decreto, a efecto de reformar y derogar diversas disposiciones del Código Civil del Estado de Chihuahua, en materia de igualdad de derechos en el matrimonio, cuyo iniciador fue el Grupo Parlamentario de Morena.

El proyecto de dictamen que contempla ambas iniciativas se aprobó con tres votos a favor de las diputadas Irlanda Márquez, del PT y presidenta de dicha Comisión, así como de Leticia Ortega y Rosana Díaz, ambas del Grupo Parlamentario de Morena.

Sería el martes 26 de mayo cuando dicho dictamen sea votado en el Pleno del Congreso del Estado, durante la sesión que se realizará en Ciudad Juárez.