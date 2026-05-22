¡Que empiece el juego! Celebran a estudiantes de la UACH con concierto sinfónico de música de videojuegos

El concierto se realizó en colaboración con los consejeros técnicos UACH.

La Orquesta y el Coro Sinfónico de la Universidad Autónoma de Chihuahua, a través de la Dirección de Extensión y Difusión Cultural, llevaron a cabo el concierto “Celebrando a los Estudiantes con Música de Videojuegos”, en el Paraninfo Universitario.

Bajo la dirección del Maestro David Pérez Olmedo, la OSUACH, así como el coro dirigido por el Maestro Eder Gutiérrez Díaz, deleitaron a sus asistentes con temas icónicos de videojuegos, tales como Super Mario 64, Pokémon, The Legend of Zelda, Hogwarts Legacy y Final Fantasy, donde además pudieron vivir la belleza de cada mundo de fantasía proyectado durante el concierto por el licenciado Luis Fernando Soni, quien estuvo a cargo del arte audiovisual.

Se realizaron dos presentaciones, donde disfrutaron de música de artistas como Shivery Umebayashi, Inon Zur, Masato Koda, Toby Fox, Hideki Sakamoto, Koji Kondo, Kazumi Tokada, Junishi Masuda, Matthew Fisher y Nobuo Uematsu.

La música y las imágenes lograron hablar por sí solas y así trasladar al público a mundos tridimensionales, sentir la tensión de supervivencia, explorar y continuar la épica aventura que solo clásicos como Ghost of Tsushima o Fallout 4 pueden hacer sentir.

El concierto fue realizado en colaboración con los Consejeros Técnicos UACH; asimismo, se contó con la presencia y participación de la doctora Ruth Del Carmen Grajeda González, directora de Extensión y Difusión Cultural UACH, y la ingeniera Adriana Alicia Murillo Maese, jefa del Departamento de Difusión Cultural UACH.

Estos eventos forman parte de las actividades culturales que fomentan la convivencia entre universitarios y fortalecen el desarrollo académico de las y los estudiantes.