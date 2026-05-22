Persiste pronóstico de lluvias, fuertes vientos y tolvaneras para este fin de semana

_-La CEPC advierte que las ráfagas podrían superar los 55 km/h, con tolvaneras en el tramo carretero Juárez-Janos_

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que se mantiene el aviso preventivo por la persistencia de lluvias, vientos fuertes y tolvaneras en el estado durante este viernes 22, sábado 23 y domingo 24 de mayo.

Para la tarde de hoy se espera cielo de despejado a parcialmente nublado, con ráfagas que rebasarán los 55 kilómetros por hora (km/h) en las zonas norte, noroeste, centro y sur, sobre todo en Juárez, Ascensión, Ignacio Zaragoza, Parral y Santa Bárbara, lo que podría generar tolvaneras en el tramo carretero Juárez-Janos.

Además se esperan precipitaciones de aisladas a dispersas en Chihuahua, Aquiles Serdán, Aldama, Delicias y La Cruz, con posible actividad eléctrica y granizo.

El sábado las rachas de 55 km/h se presentarán en Allende, López y Jiménez, mientras que superarán los 45 km/h en Nuevo Casas Grandes, Galeana, Gómez Farías, Temósachic, Balleza, Nonoava, Belisario Domínguez, Valle de Zaragoza, Rosario, El Tule, Huejotitán, San Francisco del Oro, Parral, San Francisco de Conchos, Camargo, Ojinaga y Manuel Benavides.

En Juárez, Chihuahua, Delicias y el resto del estado los vientos podrían alcanzar los 35 km/h.

Durante este día las lluvias serán con acumulados de 0.1 a 2 milímetros en Ahumada, Matamoros, López, Coronado y Jiménez, donde se registrará caída de granizo de forma aislada.

Para el domingo 24 se prevé un cielo mayormente despejado sin probabilidad de precipitaciones. Habrá vientos con velocidades mayores a 45 km/h en Juárez, Ahumada, Julimes, Saucillo, López, Coronado, Jiménez, San Francisco de Conchos, Camargo, La Cruz, Coyame y Ojinaga.

La CECP reitera el llamado para la ciudadanía de mantener medidas de prevención. Al conducir, se pide reducir la velocidad y encender las luces ante tolvaneras o lluvia densa; en el hogar, es necesario asegurar techos de lámina, puertas y ventanas.

También se exhorta a evitar cruzar cauces de ríos o calles inundadas y a desconectar aparatos electrónicos durante tormentas con actividad eléctrica. Cualquier situación de riesgo debe reportarse de inmediato al número de emergencias 9-1-1, disponible las 24 horas del día.