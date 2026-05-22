Agricultores de la UNTA toman edificio Héroes de la Revolución

Integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) se manifestaron en el edificio Héroes de la Revolución, sede de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común.

Guerrero Carrillo Flores, dirigente estatal de la organización indicó que buscan respuesta de Rafael Loera Talamantes, titular de la dependencia.

Entre las peticiones se incluyen la entrega de despensas y apoyos, así como sacos de frijol para un aproximado de 500 agremiados de la UNTA.

El líder del movimiento indicó que de no tener una respuesta favorable procederán a tomar Palacio de Gobierno.